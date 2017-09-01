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Экономика

Нижегородский метрополитен намерен направить почти 5 млн рублей на оборудование станций видеонаблюдением

05 сентября 2017 13:03  [163] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

МП "Нижегородское метро" намерено направить почти 5 млн рублей на оборудование станций метро системами видеонаблюдения. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, стоимость закупки составляет 4 млн 949 тысяч рублей. В рамках аукциона победитель должен будет выполнить работы по созданию на станциях узлов коммутации для сбора видеоинформации и оснащению и серверной метро средствами системы архивирования и хранения видеорхива, и контроля видеоинформации.

Аукцион состоится 12 сентября 2017 года.

Напомним, что в апреле 2017 года МП "Нижегородское метро" сообщало о достаточной укомплектованности оборудованием для обеспечения мер безопасности, в том числе и системами видеонаблюдения.

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