"НКС" проводит техническое перевооружение теплоизоляции магистральных сетей Дзержинска Бизнес

"НКС" проводит техническое перевооружение теплоизоляции магистральных сетей Дзержинска

В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2017/2018 годов АО "Нижегородские коммунальные системы" реализует в Дзержинске проект технического перевооружения тепловой изоляции на трубопроводах магистральных тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба компании 5 сентября 2017 года.

Работы по замене изоляции проводятся на участке магистральной тепловой сети протяженностью 690 метров двухтрубной прокладки (подающий и обратный трубопроводы диаметром 530 мм) вдоль ул. Терешковой и Пушкинской. Проект реализуется с использованием антивандальной защиты оцинкованного покрытия, предохраняющей слой минераловатной изоляции от повреждений.

"Столь масштабных работ по замене изоляции магистральных трубопроводов не проводилось в Дзержинске уже несколько лет. Между тем, в результате противоправных действий "охотников за металлом" на данном участке трубопровода она пришла в неудовлетворительное состояние, что приводило к сверхнормативным потерям тепловой энергии при транспортировке от Дзержинской ТЭЦ в западную часть города", – пояснил технический директор – главный инженер НКС Алексей Семянов.

По его словам, замена теплоизоляции позволит исключить потери и повысить надежность и эффективность теплоснабжения горожан, причем антивандальная защита обеспечит ее сохранность и работоспособность в течение нормативного срока.

Проект реализуется в рамках программы Группы "Т Плюс" "Re:Конструкция 2017", направленной на повышение качества услуг теплоснабжения для конечных потребителей. Стоимость проекта составляет 4,1 млн рублей с учетом НДС.

СПРАВКА:

В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская и Сормовская ТЭЦ, АО "Нижегородские коммунальные системы" (Дзержинск) и Кстовские тепловые сети.