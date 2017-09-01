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Происшествия

Три человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Сарове Нижегородской области 4 сентября

05 сентября 2017 14:46  [125] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Сарове Нижегородской области 4 сентября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 07:50 на проспекте Музрукова, 17/1. Согласно информации, 29-летний водитель автомобиля ВАЗ 21099, при выезде с второстепенной дороги совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 21102, после чего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями Mitsubishi и Volkswagen.

В результате ДТП 28-летний водитель и 27-летняя женщина-пассажир автомобиля ВАЗ 21102 получили ушибы, после осмотра медиками они были отпущены. При этом 58-летний пассажир ВАЗ 21099 был госпитализирован с сочетанной травмой.

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