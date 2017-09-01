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Происшествия

Суд продлил задержание для подозреваемых в поджоге ночного клуба в Выксе на трое суток

05 сентября 2017 14:59  [108] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд удовлетворил ходатайство о продлении задержания подозреваемых в поджоге ночного клуба в Выксе. Об этом объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщила 5 сентября 2017 года.

Следствием было установлено, что около 05:00 2 сентября 2017 года двое подозреваемых и еще один неустановленный человек, находясь около ночного клуба "Казино", свершили умышленный поджог, чем повредили помещение этого клуба и причинили материальный ущерб собственнику клуба.

"В судебном заседании следователем заявлено ходатайство о продлении срока задержания на 72 часа, для предоставления дополнительных доказательств. Cудом ходатайство было удовлетворено, подозреваемым продлен срок задержания", - говорится в сообщении.

По факту этого инцидента было возбуждено уголовное дело ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога).

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