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Происшествия

Более 40 человек были эвакуированы из пожара в "высотке" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 4 сентября

05 сентября 2017 15:01  [286] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Более 40 человек были эвакуированы из пожара в "высотке" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 4 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре на балконе квартиры 16-этажного дома на ул. Дьяконова поступило в ЦУКС МЧС около 21:00. Согласно информации, горело имущество на балконе квартиры на 13-м этаже, в самой квартире и на лестничной клетке создалось сильное задымление. Пожарные эвакуировали 44 жильца дома, в том числе пять детей, хозяйка квартиры, в которой произошел пожар, самостоятельно вышла на улицу до прибытия пожарных. Никто не пострадал.

Всего в тушении пожара было задействовано 47 человек личного состава и 13 единиц техники.

В результате пожара сгорело домашнее имущество на лоджии и в комнате квартиры, а также пострадали две лоджии этажом выше. Общая площадь пожара составила 13,5 кв.метров.

Предполагается, что причиной пожара стала неосторожность при курении одного из жильцов верхних этажей.

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