Междугородний автобус столкнулся с тремя автомобилями в Канавинском районе Нижнего Новгорода 4 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Междугородний автобус столкнулся с тремя автомобилями в Канавинском районе Нижнего Новгорода 4 сентября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в 17:10 на ул. Московское шоссе, 215. Согласно информации, 57-летний водитель автобуса Iveco, следовавшего по маршруту №401 Нижний Новгород - Дзержинск, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилями Ford, Skoda и ВАЗ 21103.

В результате ДТП небольшую травму получил 25-летний пассажир автобуса.