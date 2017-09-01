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Экономика

Валерий Шанцев призвал нижегородских хлеборобов выводить холодостойкие сорта зерновых

05 сентября 2017 16:41  [107] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев призвал хозяйства региона заниматься селекцией, чтобы выводить холодостойкие сорта зерновых, которым не страшна сырость. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона 5 сентября 2017 года.

"У нас сегодня руководители предприятий, фермеры уже стали не только производственными работниками, но и учеными, и аналитиками, каждый изучает передовой опыт, принимает непростые решения. Нужно работать над этим и дальше", – сказал Шанцев во время инспекции уборки зерна в Ковернинском районе.

По информации пресс-службы, из-за дождей и холодов этим летом уборка овощей и зерна в районе началась на три-четыре недели позже срока. "Ведем уборку, круглосуточную сушку зерна. Думаю, в ближайшие две-три недели все работы закончим", – сообщил губернатору председатель СПК "Семинский" Николай Храмов.

По данным регионального минсельхоза, в области сжато 311,5 тысячи га (53,9%), намолочено 820,7 тысячи тонн (73,3%) зерна.

"Убрано 965 га картофеля. Накопано 23,1 тысячи тонн картофеля при средней урожайности 240,0 ц/га. Убрано 379 га рапса, намолочено 587 тонн при средней урожайности 15,5 ц/га. В северных районах области приступили к уборке льна, вытереблено 430 га (18,4%)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что нижегородский минсельхоз сообщил о рекордной урожайности зерна в регионе в 2017 году.

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