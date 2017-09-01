Администрация Дзержинска рассчитывает на участие города в программе ПМИ Экономика

Администрация Дзержинска рассчитывает на участие города в программе поддержки местных инициатив (ППМИ). Об этом сообщила пресс-служба администрации города 5 сентября 2017 года.

"У нас есть огромное желание, чтобы и Дзержинск мог участвовать в программе поддержки местных инициатив. Мы будем обращаться в Правительство Нижегородской области и Законодательное собрание с предложением расширить возможности участия в этой программе, поскольку хотим, чтобы в ней участвовали не только поселки, но и сам Дзержинск, чтобы можно было отремонтировать или благоустроить многие городские объекты", - приводятся в сообщении слова заместителя главы администрации Дзержинска Павла Воронина.

Он посетил 5 сентября два объекта, которые вошли в губернаторскую программу поддержки местных инициатив - помещение библиотеки и медицинского пункта в п.Петряевка. На этих объектах уже начались ремонтные работы.

"Самая проблемная часть ремонта завершена – сделан новый фундамент, выкладываются стены, поменяны окна. Я как минимум раз в неделю приезжаю и слежу за происходящим", - сообщил депутат городской Думы Дзержинска Евгений Минервин. По его словам, ремонт объектов по контракту должен быть завершен в конце ноября.

По словам начальника территориального управления департамента городского хозяйства администрации города Александра Дряхлова, в результате проведения аукциона удалось сократить первоначальную сумму на эти работы на 20%.

"Средства на ремонт этого здания собирались во всех поселках – Бабино, Колодкино, Юрьевце, Петряевке, Игумново. От жителей уже поступило предложение, чтобы средства, образовавшиеся в результате экономии, оставить на следующий год на реализацию проекта по ремонту амбулатории в поселке Бабино. Жители настроены оптимистично, они убедились в том, что программа работает и очень успешно. Поэтому мы уже строим планы на следующий год", - пояснил Дряхлов.

Напомним, что в апреле 2017 года губернатор поручил увеличить на 93 млн рублей финансирование ППМИ, которое в начале года составляло 200 млн рублей.

Напомним также, что объем заявок на конкурс для участия в ППМИ в 2017 году увеличился на 15% по сравнению с 2016 годом и составил 503 заявки. Сообщалось, что в 2016 году жители области подали 436 заявок, победителями стали 328 проектов. Общая стоимость проектов составила 371,13 млн рублей.

Фото: НИА "Нижний Новгород"