Спикер нижегородского парламента Евгений Лебедев принял экзамен у выпускников "Высшей школы экономики" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Лебедев принял экзамен у выпускников факультета "Высшей школы государственного управления" Нижегородского института управления - филиала РАНХиГС. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента 5 сентября 2017 года.

"Аттестационный экзамен прошел по программе профессиональной переподготовки "Управление в сфере государственных и муниципальных закупок". Его сдавали семь слушателей, среди которых были руководители и специалисты администраций Кстова и Выксы, федеральных и муниципальных бюджетных организаций, а также представители надзорных органов.

По информации пресс-службы, обучение проходило четыре месяца. В течение этого времени слушатели изучали основы государственного регулирования экономики, особенности контрактной системы в сфере закупок и нюансы действующего законодательства в этой области. Большой блок занятий был направлен на развитие управленческих компетенций, а также совершенствование экономической и юридической практик.

Обучение проводили специалисты-практики базовой кафедры государственного и муниципального управления, созданной в Нижегородском институте управления в 2015 году на основании соглашения с Законодательным Собранием Нижегородской области. Возглавляет кафедру председатель регионального парламента Евгений Лебедев.

По итогам аттестации слушатели получили дипломы о профессиональной переподготовке. "В сфере закупок я работаю более трех лет. И каждый год появляются какие-то изменения, вступают в силу новые нормативные акты. Поэтому повышать квалификацию просто необходимо. Уверен, что полученные знания пригодятся мне в дальнейшей работе", - сказал выпускник программы Владимир Дронов.

"Нижегородский институт управления достиг значимых успехов и прочно занял передовые позиции на рынке образовательных услуг региона в сфере формирования высококвалифицированных управленческих кадров. Мы после каждого экзамена подводим итоги, и всегда слушатели показывают высокий уровень подготовки. Это позволяет готовить руководящие кадры новой формации, которые способны эффективно работать и повышать качество жизни людей", - сказал председатель парламента.