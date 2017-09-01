Госэкспертиза одобрила проект строительства комплекса переработки нефтяных остатков на Нижегородском НПЗ Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") получило положительное заключение Главгосэкпертизы на проект строительства комплекса переработки нефтяных остатков на Нижегородском НПЗ в г. Кстово. Об этом сообщает центр общественных связей

ООО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт" 5 сентября 2017 года.

"Строительство комплекса, основным объектом которого станет установка замедленного коксования, позволит значительно сократить выпуск мазута и увеличить выход светлых нефтепродуктов на Нижегородском НПЗ", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что успешная реализация аналогичного проекта на Пермском НПЗ в 2015 году

позволила перейти на безмазутную схему производства и достичь рекордной глубины переработки в 97%.

"Накопленный на Пермском НПЗ опыт позволяет оптимизировать затраты и сроки строительства нового комплекса на Нижегородском заводе", - поясняется в сообщении.

Напомним, что в конце 2016 года нижегородское правительство сообщило о планах по строительству комплекса переработки нефтяных остатков на Нижегородском НПЗ. Информацию об этом озвучил губернатор Валерий Шанцев по итогам рабочей встречи с президентом Лукойла Вагитом Алекперовым.