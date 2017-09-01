Нижегородская гострудинспекция расследует гибель разнорабочего в коллекторе канализации в Выксе. Об этом сообщает пресс-служба инспекции 5 сентября 2017 года.
Согласно информации, при реконструкции канализационного коллектора на одном из строительных объектов Выксы 47-летний рабочий ООО "СтройТехСервис" 5 сентября получил травмы, несовместимые с жизнью.
"Обстоятельства уточняются. Проводится внеплановая проверка соблюдения норм охраны труда", - поясняется в сообщении.
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