Саровбизнесбанк планирует выдать более пяти тысяч карт "Мир" муниципальным учреждениям Сарова Нижегородской области Бизнес

платёжная карта Мир Фото: пресс-служба Саровбизнесбанка

Саровбизнесбанк планирует выдать более пяти тысяч карт "Мир" муниципальным учреждениям Сарова Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба банка 6 сентября 2017 года.

4 сентября глава администрации Сарова Алексей Голубев провел встречу, посвященную началу выпуска банковских карт с изображением панорамы города. Представители Саровбизнесбанка подчеркнули, что платёжные карты "Мир" с индивидуальным дизайном планируется выдать сотрудникам более 80 бюджетных организаций города: департаментов администрации и городской думы Сарова, образовательных, медицинских учреждений, учреждений культуры и спорта. В рамках проекта Саровбизнесбанк эмитирует более пяти тысяч карт.

"Переход на национальную платежную систему – задача, которая сейчас стоит перед всей страной. Зависимость от западных систем была элементом давления со стороны наших геополитических оппонентов. Мне очень приятно, что наш город подошел к этой задаче с таким правильным патриотическим настроем и на саровской банковской карте "Мир" красуется изображение нашего города", - отметил Алексей Голубев.

Как сообщили в пресс-службе банка, по результатам конкурса на лучший дизайн-проект карты "Мир" для города Саров из 20 вариантов была выбрана акварель художницы Юлии Клочковой (Черкасовой). "Карта российской платежной системы для сотрудников бюджетных учреждений Сарова отличается не только дизайном, но и технологическим наполнением: функцией бесконтактной оплаты и кэшбэком 0,5% от суммы покупок в месяц", - говорится в сообщении.