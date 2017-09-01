Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Бизнес
06 сентября 2017 09:55  [90] Саровбизнесбанк планирует выдать более пяти тысяч карт "Мир" муниципальным учреждениям Сарова Нижегородской области
05 сентября 2017 18:04  [273] Госэкспертиза одобрила проект строительства комплекса переработки нефтяных остатков на Нижегородском НПЗ
05 сентября 2017 15:10  [202] Японская "Дайдо Метал Коге" намерена расширять производственную площадку в Нижегородской области
05 сентября 2017 13:28  [135] "НКС" проводит техническое перевооружение теплоизоляции магистральных сетей Дзержинска
05 сентября 2017 12:08  [137] "Ростелеком" завершил первый в России мультивендорный тест транспортной сети SDN
05 сентября 2017 11:42  [141] Промсвязьбанк запустил услугу бесплатного пополнения счета и переводов на карты с карт других банков
05 сентября 2017 11:30  [187] Сотрудники нижегородского филиала Сбербанка провели экскурсию для детей из инновационного центра "Сияние"
04 сентября 2017 15:27  [152] Промсвязьбанк вошел в ТОП-5 банков по размеру портфеля кредитов МСБ
04 сентября 2017 15:12  [442] ГК "Мегаполис" выполнит декоративно-художественное оформление Нижнего Новгорода к ЧМ-2018
04 сентября 2017 14:05  [472] УФАС возбудило дело в отношении нижегородского минтранса
Бизнес

Саровбизнесбанк планирует выдать более пяти тысяч карт "Мир" муниципальным учреждениям Сарова Нижегородской области

06 сентября 2017 09:55  [90] Бизнес
платёжная карта Мир

платёжная карта Мир

Фото: пресс-служба Саровбизнесбанка

Саровбизнесбанк планирует выдать более пяти тысяч карт "Мир" муниципальным учреждениям Сарова Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба банка 6 сентября 2017 года.

4 сентября глава администрации Сарова Алексей Голубев провел встречу, посвященную началу выпуска банковских карт с изображением панорамы города. Представители Саровбизнесбанка подчеркнули, что платёжные карты "Мир" с индивидуальным дизайном планируется выдать сотрудникам более 80 бюджетных организаций города: департаментов администрации и городской думы Сарова, образовательных, медицинских учреждений, учреждений культуры и спорта. В рамках проекта Саровбизнесбанк эмитирует более пяти тысяч карт.

"Переход на национальную платежную систему – задача, которая сейчас стоит перед всей страной. Зависимость от западных систем была элементом давления со стороны наших геополитических оппонентов. Мне очень приятно, что наш город подошел к этой задаче с таким правильным патриотическим настроем и на саровской банковской карте "Мир" красуется изображение нашего города", - отметил Алексей Голубев.

Как сообщили в пресс-службе банка, по результатам конкурса на лучший дизайн-проект карты "Мир" для города Саров из 20 вариантов была выбрана акварель художницы Юлии Клочковой (Черкасовой). "Карта российской платежной системы для сотрудников бюджетных учреждений Сарова отличается не только дизайном, но и технологическим наполнением: функцией бесконтактной оплаты и кэшбэком 0,5% от суммы покупок в месяц", - говорится в сообщении.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Сормовские зори
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph