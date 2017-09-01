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Полиция задержала подозреваемого в ложном сообщении о бомбе в Нижегородском кремле.
По информации очевидцев, вечером 5 сентября с территории Кремля были эвакуированы все сотрудники и посетители.
Как сообщила корреспонденту НИА "Нижний Новгород" начальник пресс-службы ГУ МВД по Нижегородской области Ольга Кравчук, 5 сентября около 18:00 в ГУ МВД РФ по Нижнему Новгороду поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в одном из зданий Нижнего Новгорода. После проверки правоохранительными органами данная информация не подтвердилась.
Ольга Кравчук отметила, что в настоящее время полиция установила личность нижегородца, подозреваемого в данном ложном сообщении. Мужчина задержан и в отношении него решается вопрос о возбуждении дела по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
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