Экофестиваль "ЭкоДзерФест" пройдет в Дзержинске Нижегородской области 8 и 9 сентября 2017 года Общество

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Художественно-экологический фестиваль "ЭкоДзерФест" пройдет в Дзержинске Нижегородской области 8 и 9 сентября 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба организатора фестиваля - администрации Дзержинска.

Согласно информации, в рамках фестиваля состоится флешмоб "Мы – дети Земли", экологический квест "Зеленое кольцо", экологические мастер-классы и фитнес-марафон.

"Кроме того, вниманию зрителей будут представлены интерактивная программа от "Шоу мыльных пузырей" и "Сумасшедшей лаборатории" и кукольный спектакль "Эко-теремок" и будет устроена интеллектуально-экологическая аллея и сбор отработанных люминесцентных ламп". – говорится в сообщении.

Все желающие смогут побывать на экскурсии "Комплексной лаборатории по загрязнению окружающей среды" о защите окружающей среды в Дзержинске и о работе самой лаборатории.

Кроме того, в сквере им. Патоличева разместится традиционная выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества "Дзержинский Арбат", где будут представлены поделки и товары из натуральных материалов. Тут же пройдет мастер-класс по гончарному искусству и выставка работ из натуральных материалов дзержинских художников.

В рамках фестиваля пройдут интерактивная и концертная программы, состоятся выступления представителей школы юного кинолога, будет проводиться экологическая акция по раздельному сбору перерабатываемых отходов.

Фестиваль пройдет в Дзержинске уже в третий раз.

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