Нижегородское правительство определило основные направления бюджетной политики на 2018-2020 годы Экономика

Нижегородское правительство определило основные направления бюджетной политики на 2018-2020 годы Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области определило основные направления бюджетной политики на 2018-2020 годы. Соответствующий доклад членам комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания региона министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима представила 6 сентября 2017 года.



По ее словам, бюджетная и налоговая политика правительства Нижегородской области на среднесрочную перспективу сохраняет преемственность политики предыдущего периода. В условиях ограниченности бюджетных ресурсов предлагается перераспределение бюджетных средств в пользу приоритетных направлений и проектов, которые определяются в первую очередь указами президента РФ.



Так, будут сохраняться следующие приоритеты по расходам: поэтапное повышение зарплат отдельным категориям работникам соцсферы, реализация мер по созданию новых мест в школах, поддержка семей с детьми, реализация жилищных программ, а также соцподдержка населения, софинансирование социально значимых расходов органов МСУ, финансирование мероприятий, связанных с ЧМ-2018, и обеспечение доступности транспортного обслуживания льготных категорий граждан. Сохранится социальная направленность бюджета, продолжится реализация адресной инвестиционной программы.

Сулима также рассказала, что на федеральном уровне планируются изменения нормативов отчисления по акцизам на алкоголь и нефтепродукты, которые пока нет возможности просчитать. Роста объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектам не предусматривается.



Что касается областных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности органам МСУ, то, начиная с 2018 года, будут заключаться соглашения об условиях их предоставления.



"Сохранится механизм взимания субсидий из бюджетов сверхобеспеченных поселений в областной бюджет для дальнейшего распределения между высокодотационными поселениями. Кром того, планируется внедрить новый подход к предоставлению субсидий на иные цели и целевых межбюджетных трансфертов – под фактическую потребность", - отметила министр. Сулима также добавила, что бюджет будет формироваться "в условиях экономии с использованием всех имеющихся внутренних резервов".

Напомним, в конце августа правительство Нижегородской области одобрило исполнение бюджета за I полугодие 2017 года.