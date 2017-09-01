Более 30 работ российских уличных художников представлены на фестивале стрит-арта в Нижнем Новгороде 3-10 сентября Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 30 работ российских уличных художников представлены на фестивале стрит-арта в Нижнем Новгороде, который проходит перед ТРК "Небо" с 3 по 10 сентября. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Проект "30 граней себя" от "Tele2" в партнерстве с творческим объединением "Артмоссфера" представляет собой выставку под открытым небом, на которой нижегородские и московские стрит-арт художники представляют свои работы. Среди участников фестиваля - Паша Wais, Кирилл Кто, Андрей Adno, Юля Ванифатьева и Дарион Шаббаш.

"При помощи баллончиков с краской художники отразят свое видение мира на 10 призмах. Часть работ была доставлена в Нижний Новгород из Москвы. Ещё 15 граней-холстов были созданы в день открытия фестиваля 3 сентября. Часть объектов выставки содержит зеркальные элементы, в которых гости фестиваля смогут увидеть свое отражение и дополнить им творческий замысел художника", - говорится в пресс-релизе.

В фестивале также участвуют музыканты направлений хип-хоп, фанк и битбокс - Митя Бурмистров, Александр Казаков, диджеи Maksim Kupper, Misha Maslov, Nazin и другие известные нижегородские музыканты. Художников также поддержит танцевальный коллектив Dance4You. Свое мастерство продемонстрируют спортсмены с BMX-сетами и чемпионатом по стритболу.

"Фестиваль "30 граней тебя" - яркое событие в жизни Нижнего Новгорода, праздник, объединяющий представителей уличной культуры. Мы рады, что площадкой для этого фестиваля стал наш торгово-развлекательный комплекс - самый большой, самый современный и ориентированный на молодую аудиторию", - рассказала директор по связям с общественностью ТРК "НЕБО" Анна Волкова.

Фестиваль уже прошел в Москве, Красноярске, Перми и Тюмени. По завершении мероприятия в Нижнем Новгороде проект отправится далее в Казань, Ростов и Челябинск.