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Автомобиль сбил женщину и двух шестилетних девочек в Навашино Нижегородской области 5 сентября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 16:55 на ул. Силикатный поселок, 29. Согласно информации, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ 111930 при обгоне не справился с управлением и совершил столкновение с другим автомобилем. При этом ВАЗ въехал в пешеходов, находившихся на прилегающей к дороге территории.
В результате ДТП пострадали три пешехода: 55-летняя женщина и две шестилетние девочки. Все они были госпитализированы.
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