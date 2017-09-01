Автомобиль сбил женщину и двух шестилетних девочек в Навашино Нижегородской области 5 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автомобиль сбил женщину и двух шестилетних девочек в Навашино Нижегородской области 5 сентября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 16:55 на ул. Силикатный поселок, 29. Согласно информации, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ 111930 при обгоне не справился с управлением и совершил столкновение с другим автомобилем. При этом ВАЗ въехал в пешеходов, находившихся на прилегающей к дороге территории.

В результате ДТП пострадали три пешехода: 55-летняя женщина и две шестилетние девочки. Все они были госпитализированы.