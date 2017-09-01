Промсвязьбанк выпустил "Карту мира без границ" для путешествий Бизнес

Фото: Промсвязьбанк

Промсвязьбанк (ПСБ) предложил клиентам – физическим лицам – кредитную и дебетовую версии "Карты мира без границ" платежной системы Mastercard.

За каждые потраченные 100 рублей по этим картам начисляется до 10 миль (1 миля равна 1 рублю возврата от части стоимости покупок (cashback), но не более 3 тысяч миль в месяц. Обменять мили можно на покупку авиабилетов, бронирование отеля, билеты на поезд, аренду автомобиля, заказ туристического тура и круиза. В рамках специальной акции Промсвязьбанк до конца года предлагает клиентам возврат от части стоимости покупок 10% на топливо и товары на АЗС.

Годовое обслуживание по картам – 1,99 тысячи рублей. Для держателей "Карты мира без границ", выезжающих за рубеж, также действует программа бесплатного страхования до 50 тысяч евро. В интернет-банке ПСБ клиент может обменять накопленные мили на рубли и вернуть денежные средства на карту. Для этого нужно зайти на страницу "Карта мира без границ" в раздел "Целевые покупки", нажать кнопку "Вернуть деньги", ввести сумму возврата и завершить операцию. В будущем эта опция будет доступна и в мобильном банке.

Возобновляемый грейс-период по кредитной карте составляет до 55 дней. Для кредитной карты годовая процентная ставка – 29,9%, а кредитный лимит – от 15 до 600 тысяч рублей. За траты в категориях "Путешествия" и "Покупки за границей" клиенты получат возврат средств в повышенном размере: 3%. По всем остальным категориям трат он составляет 1,5%.

При оформлении дебетовой карты клиентам начисляются 500 приветственных миль: для этого нужно оплатить годовое обслуживание в течение 30 дней с даты подключения к бонусной программе по карте. Дополнительно на дебетовую карту при сумме покупок более 25 тысяч рублей в месяц на остаток по карте начисляется до 5% милями. За траты в категориях "Путешествия" и "Покупки за границей" клиенты получат возврат средств в повышенном размере 1,5%. По всем остальным категориям трат возврат средств составит 1%.

"Ключевые преимущества нового предложения Промсвязьбанка – выгодные условия по начислению миль и простота использования. У "Карты мира без границ" максимально прозрачная механика возврата денежных средств от покупок по картам", – пояснил начальник управления кредитных продуктов и развития взаимоотношений с клиентами Промсвязьбанка Андрей Муравьев.

Заказать "Карту мира без границ" можно на сайте банка.