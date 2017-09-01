"Ростелеком" подтвердил соответствие услуг ЦОД международному стандарту защиты данных PCI DSS Бизнес

"Ростелеком" подтвердил надежность предоставляемой компанией услуги "Центр обработки данных" (ЦОД) получением сертификата соответствия требованиям международного стандарта по защите информации и безопасности данных в индустрии платежных карт PCI DSS v3.2. Об этом сообщает пресс-служба компании 6 сентября 2017 года.

Согласно сообщению, сертификацию ЦОД провел партнер "Ростелекома" – ведущая компания в области оказания услуг по обеспечению информационной безопасности – компания "Информзащита".

"Сертификация на соответствие стандарту PCI DSS является важным шагом в формировании специализированных предложений "Ростелеком" для организаций финансового сектора и предприятий, оперирующих платежными данными. Например, банки, ранее размещавшие в ЦОД свои веб-порталы и некритичные бизнес-системы, такие как среды тестирования и разработки, теперь получили возможность разместить в ЦОД "Ростелеком" и системы процессинга карточных платежей", - сказал директор офиса перспективных продуктов ПАО "Ростелеком" Александр Обухов.

Стандарт PCI DSS v3.2 действует для всех организаций сферы обработки платежных данных: банков, торгово-сервисных предприятий, интернет-магазинов, процессинговых центров, платежных шлюзов, и других организаций, которые хранят, обрабатывают и передают данные держателей карт. Сертификация подтверждает высокий уровень физической защиты центров обработки данных и использование качественных средств информационной безопасности. Для физической защиты "Ростелеком" использует пропускной режим с четко прописанными процедурам доступа и видеонаблюдение. Все данные, размещенные в ЦОДах "Ростелекома", защищены от DDoS-атак до 5 Тбит/с на уровне сети и 180 Гбит/с на уровне приложений.

"Инженеры "Ростелекома" обладают большой экспертизой по отражению DDoS атак и других актуальных кибер-угроз. Постоянно сталкиваясь с различными видами атак, наши специалисты в области информационной безопасности получают новый опыт, который используют для решения задач по обеспечению кибер-безопасности наших клиентов. Поэтому мы обеспечиваем соответствие услуги самым актуальным требованиям в сфере безопасности платежных данных", - сообщил директор продуктового офиса "Информационная безопасность" ПАО "Ростелеком" Станислав Барташевич.

Бесплатно протестировать услугу можно обратившись к своему персональному менеджеру в "Ростелеком" или оставив заявку на сайте www.rt.ru.