Нижегородские студенты создали мобильную лабораторию рекреационного туризма для изучения речных акваторий

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Cтуденты Нижегородского инженерно-экономического университета создали мобильную лабораторию рекреационного туризма для изучения речных акваторий. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 6 сентября 2017 года.
Согласно информации, новая лаборатория рекреационного туризма создана на базе теплохода ПС – 172. Она оснащена интерактивным оборудованием (интерактивная панель, ноутбуки, планшетные компьютеры, GPS – навигаторы), звукоусиливающей аппаратурой для проведения массовых мероприятий, картами акваторий рек с указанием туристических маршрутов.
Эксплуатация лаборатории будет осуществляться в период летней речной навигации.
По мнению губернатора Валерия Шанцева, разработки студентов будут востребованы для работы туристско-информационного центра и министерства культуры. "Нужно, чтобы они взяли его на вооружение" – сказал он.
По словам министра образования региона Сергея Наумова, студенты на судне с мобильной лабораторией имеют колоссальные возможности отрабатывать теоретические навыки на практике.
"Ребята изучают акватории мелких рек, потому что по Волге или Оке может пройти большой теплоход, а вот по Суре или Ветлуге в Варнавино уже нет. И здесь на помощь приходит небольшое судно со всем технологическим оборудованием, например, глубомерами, которое позволит ребятам изучить "изюминки" нашей области, рассказать туристам о новых и интересных уголках региона", - пояснил министр.
Работа мобильной лаборатории позволит разрабатывать новые маршруты для туристов и привлекать их в Нижегородскую область.
По словам министра культуры Нижегородской области Сергея Горина, кроме круизного и водного туризма в регионе много других видов рекреации.
"Например, в области очень развит познавательный туризм по местам православных святынь. Также очень рекомендую посмотреть Пешеланские пещеры – это очень красивое и необычно таинственное место. Также гостям будет интересно побывать и в Дивееве, где они искупаются в источниках. Каждый нижегородец и гость города сможет найти себе занятие по душе", - сказал он.
По данным регионального правительства, в 2016 году Нижегородскую область посетили порядка 1,5 млн туристов.
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