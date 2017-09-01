Нижегородские студенты создали мобильную лабораторию рекреационного туризма для изучения речных акваторий Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Cтуденты Нижегородского инженерно-экономического университета создали мобильную лабораторию рекреационного туризма для изучения речных акваторий. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 6 сентября 2017 года.

Согласно информации, новая лаборатория рекреационного туризма создана на базе теплохода ПС – 172. Она оснащена интерактивным оборудованием (интерактивная панель, ноутбуки, планшетные компьютеры, GPS – навигаторы), звукоусиливающей аппаратурой для проведения массовых мероприятий, картами акваторий рек с указанием туристических маршрутов.

Эксплуатация лаборатории будет осуществляться в период летней речной навигации.

По мнению губернатора Валерия Шанцева, разработки студентов будут востребованы для работы туристско-информационного центра и министерства культуры. "Нужно, чтобы они взяли его на вооружение" – сказал он.

По словам министра образования региона Сергея Наумова, студенты на судне с мобильной лабораторией имеют колоссальные возможности отрабатывать теоретические навыки на практике.

"Ребята изучают акватории мелких рек, потому что по Волге или Оке может пройти большой теплоход, а вот по Суре или Ветлуге в Варнавино уже нет. И здесь на помощь приходит небольшое судно со всем технологическим оборудованием, например, глубомерами, которое позволит ребятам изучить "изюминки" нашей области, рассказать туристам о новых и интересных уголках региона", - пояснил министр.

Работа мобильной лаборатории позволит разрабатывать новые маршруты для туристов и привлекать их в Нижегородскую область.

По словам министра культуры Нижегородской области Сергея Горина, кроме круизного и водного туризма в регионе много других видов рекреации.

"Например, в области очень развит познавательный туризм по местам православных святынь. Также очень рекомендую посмотреть Пешеланские пещеры – это очень красивое и необычно таинственное место. Также гостям будет интересно побывать и в Дивееве, где они искупаются в источниках. Каждый нижегородец и гость города сможет найти себе занятие по душе", - сказал он.

По данным регионального правительства, в 2016 году Нижегородскую область посетили порядка 1,5 млн туристов.