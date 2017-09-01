Глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров проверил ход ремонта городских дорог Экономика

Фото: Администрация Дзержинска

Глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров проверил ход ремонта городских дорог. Об этом сообщила пресс-служба администрации города 6 сентября 2017 года.

"Вопросов по асфальту нет, ремонт идет по графику, даже с небольшим опережением", - сообщил Нестеров во время проверки ремонтных работ на ул. Урицкого.

Кроме того, глава администрации побывал и в другой части города – у СК "Капролактамовец", где уже завершен ремонт дорожного покрытия проезда к стадиону.

"Было много обращений на приеме граждан и во время эфиров по поводу этой маленькой улочки, которая соединяет "Капролактамовец" и площадь перед "Меркурием". У этого проезда расположена почта, куда приходит много пенсионеров, а на дороге на протяжении многих лет были ямы и лужи. В этом году дорога приведена в порядок, работы завершили, уложен асфальт, теперь здесь сухо", - подчеркнул Нестеров.

По данным администрации, также сейчас идут ремонтные работы ул. Галкина и на пр. Циолковского. Здесь идет устройство профиля дороги, в дальнейшем стартует укладка асфальта.

"Мы включили эту дорогу в программу, поскольку по ней тоже было много обращений. Люди жаловались на то, что из-за ее плохого состояния техника и автомобили проезжали через двор. Теперь двор мы разгрузим, а автотранспорт пойдет по отремонтированной дороге, тем самым мы снимем многолетнюю проблему", - пояснил глава города.

Он также напомнил, что в настоящее время ведутся ремонтные работы в пос. Свердлова – на ул. Индустриальной, ул. Лермонтова, ул. Ленинградской. "Надеюсь, что в будущем году начнется расширение улицы Красноармейской, и мы готовимся к этому. В прошлом году отремонтировали ул. Ульянова и Сухаренко, сейчас приводим в порядок ул. Индустриальную, чтобы можно было на ул. Щорса выходить. Особые надежды возлагаем на реконструированную ул. Лермонтова - она позволит разгрузить Красноармейку, ведь с Заревской объездной дороги можно будет выезжать на проспект Свердлова", - сказал Нестеров.

Заместитель главы администрации по городскому хозяйству, строительству и экономике Александр Кабанов сообщил, что в рамках приемки выполненных работ будет производиться забор проб материалов, уложенных в основание дорог с последующей проверкой их физических свойств (водонепроницаемости, плотности и др.), будут составляться и подписываться акты. Проверку материалов осуществит лицензированная лаборатория.

В заключение объезда его участники сообщили, что работы по ремонту дорог планируется продолжить и в 2018 году. Для этого предполагается сформировать перечень дорог, которые необходимо отремонтировать в первую очередь, и заложить в бюджет будущего года соответствующие средства.

В сообщении говорится, что право на проведение ремонта дорог в Дзержинске на аукционе получило ООО "КапДорСтрой НН". Общая стоимость работ составила 43,7 млн рублей. Финансирование осуществляется за счет средств областного (90%) и городского (10%) бюджетов.