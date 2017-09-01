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Общество

Отремонтированный в рамках проекта "Детский спорт" спортзал открылся в Ковернинском районе Нижегородской области

06 сентября 2017 19:27  [87] Общество

Фото: НРО "Единой России"

Отремонтированный в рамках проекта "Детский спорт" спортзал открылся в Ковернинском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба НРО "Единой России" 6 сентября 2017 года.

"В Сёминской средней школе буквально несколько дней назад, к новому учебному году, открылся после капитального ремонта спортивный зал. Школа была включена в партийный проект "Единой России" "Детский спорт". В результате очень удачный был сделан ремонт, зал выглядит уютным и стильным. Он пользуется популярностью не только среди учеников, но и среди взрослых, которые приходят сюда заниматься спортом по вечерам и в выходные ", - рассказал депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Артем Кавинов.

По его словам, на реконструкцию потрачено около двух миллионов рублей. Финансирование велось из местного, областного и федерального бюджетов.

"Всего по партийному проекту "Детский спорт" в Нижегородской области планируется отремонтировать 20 спортзалов в сельских школах. И пять из них – в нашем округе: в Городце, на Бору, в Ковернино, в Сокольском и в Тоншаево", - добавил депутат.

"В самом Ковернино радостное событие для родителей и детей – открытие зала в центре внешкольной работы. Здесь с удовольствие занимаются около 1000 ребят. И сюда мы передали выставку детских рисунков наших соотечественников из стран Африки и Ближнего Востока. Здесь в этом году счастливо закончилась давняя история. В начале двухтысячных годов актовый зал в центре был закрыт из-за аварийного состояния. В прошлом году центр был включен в программу поддержки местных инициатив. За счет софинансирования из разных источников на общую сумму около двух миллионов рублей зал был отремонтирован", - рассказал Кавинов.

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