Круглосуточный мониторинг установлен за д. №15 на ул. Ломоносова в Нижнем Новгороде из-за обнаруженной трещины Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Советского района организовала круглосуточный мониторинг за состоянием дома №15 на ул. Ломоносова в Нижнем Новгороде. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 6 сентября 2017 года.

"Накануне от одного из жителей дома поступило сообщение о трещинах, появившихся в кирпичной кладке на стыке между двумя секциями", - говорится в сообщении.

Согласно информации, дом был признан аварийным и подлежащим реконструкции в 2015 году. Тогда специалисты Нижегородской строительной академии разработали проект усиления грунтового основания, фундаментов и несущих конструкций дома.

"Но собственники до сих пор не приняли решение о проведении восстановительных работ", - поясняется в сообщении.

По данным горадминистрации, семиэтажный четырехподъездный дом был введен в эксплуатацию в 2003 году, он находится на балансе ТСЖ "На Ломоносова". В 79 квартирах проживают около 200 человек.

Комиссия по ЧС также приняла решение выдать ТСЖ предписание до 15 сентября 2017 года заключить договор со специализированной организацией на выполнение работ по мониторингу строительных конструкций дома.