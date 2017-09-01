Полиция задержала распространявшую наркотики женщину с 41 г героина в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полиция задержала распространявшую наркотики женщину с 41 г героина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области 7 сентября 2017 года.

Сообщается, что в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области поступила информация о том, что граждане ближнего зарубежья осуществляют на территории региона сбыт наркотиков. В ходе проверки информации на ул. Бусыгина в Автозаводском районе была задержана 36-летняя женщина. У неё были обнаружены 29 свертков с героином общей массой 41,619 г.

Согласно информации, задержанная прибыла из республики ближнего зарубежья в Москву, и дважды в неделю ездила в Нижний Новгород для подготовки "тайников" с наркотическим средством.

По данному факту по ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков), возбуждено уголовное дело.