Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
07 сентября 2017 10:48  [56] Делегация Канавинского района Нижнего Новгорода посетит предприятия экономики и ЖКХ в Минске 8-10 сентября
07 сентября 2017 10:19  [59] Готовность тепловых сетей в Дзержинске и Кстове составляет около 80% по данным "Т Плюс" на 4 сентября
07 сентября 2017 09:32  [82] Синоптики прогнозируют ливни и грозы в Нижегородской области 7 сентября
06 сентября 2017 19:27  [133] Отремонтированный в рамках проекта "Детский спорт" спортзал открылся в Ковернинском районе Нижегородской области
06 сентября 2017 18:51  [163] И.о. главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров открыл центр для студентов с нарушениями здоровья
06 сентября 2017 18:23  [205] Председатель комиссии по выборам в Общественную палату Нижнего Новгорода считает правомерной процедуру избрания ее членов
06 сентября 2017 17:26  [164] Второе заседание Общественной палаты Нижнего Новгорода назначено на 12 октября
06 сентября 2017 16:32  [260] Общественная палата Нижнего Новгорода выступила за возврат городу полномочий по генплану
06 сентября 2017 15:29  [930] ЗС НО в конце сентября рассмотрит кандидатуру Евгения Денисова на должность прокурора региона
06 сентября 2017 14:54  [178] Ковчег с частицами мощей 54 новомучеников и исповедников будет пребывать в нижегородских церквях с 10 по 24 сентября
Общество

Синоптики прогнозируют ливни и грозы в Нижегородской области 7 сентября

07 сентября 2017 09:32  [82] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют ливни и грозы в Нижегородской области 7 сентября 2017 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр.

Согласно информации, до конца рабочей недели, с 7 по 8 сентября, под влиянием циклона будет преобладать облачная с дождями погода.

При прохождении атмосферных фронтов в четверг, 7 сентября, возможны ливни и грозы. Температура воздуха при порывистом ветре в дневные часы +15,+18°, ночью +10,+13°.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Сормовские зори
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph