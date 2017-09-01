Синоптики прогнозируют ливни и грозы в Нижегородской области 7 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют ливни и грозы в Нижегородской области 7 сентября 2017 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр.

Согласно информации, до конца рабочей недели, с 7 по 8 сентября, под влиянием циклона будет преобладать облачная с дождями погода.

При прохождении атмосферных фронтов в четверг, 7 сентября, возможны ливни и грозы. Температура воздуха при порывистом ветре в дневные часы +15,+18°, ночью +10,+13°.