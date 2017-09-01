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Синоптики прогнозируют ливни и грозы в Нижегородской области 7 сентября 2017 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр.
Согласно информации, до конца рабочей недели, с 7 по 8 сентября, под влиянием циклона будет преобладать облачная с дождями погода.
При прохождении атмосферных фронтов в четверг, 7 сентября, возможны ливни и грозы. Температура воздуха при порывистом ветре в дневные часы +15,+18°, ночью +10,+13°.
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