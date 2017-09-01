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Культура и отдых

Депутат Госдумы Наталья Назарова проверила итоги капремонта ДК в Сосновском Нижегородской области

07 сентября 2017 11:52  [79] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутат Государственной думы от Нижегородской области Наталья Назарова проверила итоги капремонта районного Дома культуры в посёлке Сосновском Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия" 7 сентября 2017 года.

Реконструкция ДК в Сосновском проводилась в рамках партийного проекта "Единой России" "Местный дом культуры". "В рамках этого партийного проекта Дома культуры ремонтируются, обновляются и оснащаются необходимым оборудованием. Проект начался в этом году и уже дал конкретные результаты", - отметила Наталья Назарова.

Согласно сообщению, в сосновском Доме культуры было установлено современное звуковое и светотехническое оборудование. Также в селе Криуши в Вознесенском районе, которое также посетила депутат, был проведен масштабный ремонт в помещениях творческих коллективов в ДК.

"Хочу подчеркнуть, что этот проект родился на основе наказов избирателей. Это то, что нужно людям. Приятно видеть, с какой радостью они приходят в обновленные центры", - подчеркнула депутат.

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