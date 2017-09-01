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Следователи СУ СК проводят проверку по факту обнаружения в Нижнем Новгороде трупа обезглавленной женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области 7 сентября 2017 года.
Согласно информации, утром 7 сентября в следственный отдел по Советскому району Нижнего Новгорода поступило сообщение о наличии резкого запаха разложений в подъезде дома, расположенного на ул. Бориса Панина.
"В ходе проведения оперативно-следственных действий в одной из квартир обнаружено обезглавленное тело 41-летней женщины, предположительно хозяйки квартиры". – говорится в сообщении.
По предварительным данным, тело погибшей находится в квартире около месяца. Голова тела в квартире не обнаружена.
По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
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