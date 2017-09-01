Администрация Нижнего Новгорода исполнила годовой план по доходам в бюджет за I полугодие 2017 года на 49,6% Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Администрация Нижнего Новгорода исполнила годовой план по доходам в бюджет за I полугодие 2017 года на 49,6%. Об этом сообщил замдиректора департамента финансов Владимир Лакасев на заседании комиссии Гордумы по соцполитике 7 сентября 2017 года.



По его словам, доходная часть бюджета исполнена на 49,6% от годового плана (на 16,3 млрд рублей), расходная – на 47% (16,8 млрд рублей).



"План по расходам на соцсферу исполнен на 53,9% (9,1 млрд рублей). Если конкретизировать: по сфере образования – на 1,5 млрд рублей (49,1%), по сфере культуры – на 803 млн рублей (53,3%), по сфере спорта и молодежной политике – на 513 млн рублей (48,7%)", - рассказал Владимир Лакасев.

Напомним, что процент исполнения бюджета Нижнего Новгорода за Iполугодие 2016 года был выше: по доходам – 50,5%, по расходам – 52,6%.