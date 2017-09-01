Прожиточный минимум для жителей Дзержинска в августе 2017 года составил 9,2 тысячи рублей Общество

Дзержинск Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прожиточный минимум для жителей Дзержинска Нижегородской области в августе 2017 года составил 9,2 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации 7 сентября.

Сообщается, что в августе величина прожиточного минимума в Дзержинске составила 9264,6 рубля в среднем на душу населения. Минимальный месячный набор продуктов питания был оценен специалистами в 4172,6 рубля.

Минимальные расходы жителей города на оплату услуг в прошлом месяце составили 2249 рублей, на обязательные платежи и сборы – 622,8 рубля в среднем на душу населения.

Прожиточный минимум для различных категорий населения Дзержинска в августе 2017 года составил: для трудоспособного населения – 9974,1 рубля, для пенсионеров – 7639,4 рубля, для детей от рождения до 15 лет – 9732,5 рубля.