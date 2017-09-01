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Экономика

Объем производства обрабатывающих предприятий Нижегородской области вырос почти на 6% в январе-июле 2017 года

07 сентября 2017 14:25  [89] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Объем производства обрабатывающих предприятий Нижегородской области вырос почти на 6% в январе-июле 2017 года. Об этом сообщается на сайте министерства экономики и конкурентной политики региона 6 сентября 2017 года.

Согласно информации, в Нижегородской области объем отгруженной продукции в обрабатывающих производствах по итогам января-июля 2017 года составил 615,5 млрд рублей. По данному показателю регион занял второе место в Приволжском федеральном округе после Республики Татарстан (827,6 млрд рублей).

Значительный объем отгрузки продукции наблюдался в производстве автотранспортных средств (73 млрд рублей) – третье место в ПФО; в производстве пищевых продуктов (45,4 млрд рублей) – третье место в ПФО; в производстве готовых металлических изделий (40,2 млрд рублей) – второе место в ПФО; в производстве электронных и оптических изделий (28,5 млрд рублей) – первое место в ПФО; в судо- и самолетостроении (24,1 млрд рублей) – второе место в ПФО.

Рост объемов производства в обработке в области по итогам семи месяцев 2017 года составил 105,8%. В Республике Башкортостан этот показатель составил 104,4%, Республике Татарстан – 104,1%, Пермском крае – 103,6%, Самарской области – 101,2%.

Напомним, правительство Нижегородской области прогнозирует объем отгрузки обрабатывающих производств на уровне 1,2 трлн рублей в 2017 году, что на 9% превысит показатель 2016 года (1,108 трлн рублей).

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