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Происшествия

Участковому Канавинского района Нижнего Новгорода грозит арест за взятку в 10 тысяч рублей

07 сентября 2017 15:06  [97] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Следователи ходатайствуют об аресте участкового уполномоченного, подозреваемого в получении взятки в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 7 сентября 2017 года.

По версии следствия, 5 сентября 2017 года обвиняемый, находясь в отделении полиции, при исполнении своих служебных обязанностей получил взятку в сумме 10 тысяч рублей за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту причинения телесных повреждений.

Его действия квалифицированы по ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, если такие действия входят в служебные полномочия должностного лица).

Ходатайство направлено в Канавинский райсуд. Обвиняемый вину в совершении преступления признает.

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