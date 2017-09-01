"Селфи с президентом: пятеро нижегородских школьников побывали на встрече с Владимиром Путиным", — анонс НР Общество

Селфи с президентом: пятеро нижегородских школьников побывали на встрече с Владимиром Путиным и рассказали свои впечатления, — анонс газеты "Нижегородский рабочий" от 6 сентября 2017 года.

Пятеро нижегородских школьников побывали на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Своим звонком корреспонденты "Нижегородскго рабочего" застали ребят прямо в поезде, на обратном пути в Нижний Новгород. Тремя днями ранее президент РФ Владимир Путин провел в Ярославле открытый урок для российских школьников, в числе которых оказались трое учеников из города Сарова и двое старшеклассников из Нижнего Новгорода. Ими стали ученики 11 класса лицея №82 Максим Норкин и Альберт Мацейко. Ребята рассказали "Нижегородскому рабочему" о своих впечатлениях от встречи с президентом, а также похвастались сделанными селфи. Чем удивил президент нижегородских школьников, и какой приятный сюрприз преподнес участникам открытого урока Владимир Путин до начала официальной части — читайте в свежем номере "Нижегородского рабочего".

Корреспонденты "Нижегородского рабочего" взяли на личный контроль аварийные объекты нижегородского кремля. Нижний Новгород активно готовится к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Очевидно, что основной поток туристов придется на Кремль, на подходах к которому пока что царит самая настоящая разруха – лестницы и мосты в аварийном состоянии. Корреспонденты "Нижегородского рабочего" исследовали каждый объект, а после сделали запросы в ответственные инстанции. Почему нижегородцы вынуждены передвигаться по территории главного исторического памятника города, рискуя собственным здоровьем, и когда будут отремонтированы кремлевские лестницы — читайте в свежем номере "Нижегородского рабочего".

10 медалей на двоих: сестры Аверины из Заволжья стали сенсацией чемпионата мира по художественной гимнастике. Еще до начала соревнований главными претендентами на победу считались именно они — 19-летние нижегородки Дина и Арина Аверины. Сегодня сестры-близняшки представляют не только Нижегородскую область, но также Москву и Санкт-Петербург. А в последние дни августа в итальянском городе Пезаро девушки защитили честь всей нашей страны, не оставив конкурентам ни малейшего шанса на золото и серебро. С какими незалеченными травмами улетели в Италию нижегородки, чем любят заниматься в свободное время, и каковы планы девушек относительно Олимпиады-2020 — читайте в свежем номере "Нижегородского рабочего".