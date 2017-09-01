Правительство РФ закупит для Нижегородской области 21 школьный автобус в 2017 году Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство РФ закупит для Нижегородской области 21 школьный автобус в 2017 году. Об этом сообщается в материалах на сайте кабмина 7 сентября 2017 года.



Согласно информации, 6 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым в текущем году в 77 регионов будет поставлено 1 549 школьных автобусов. Для этого Мминпромторгу России было направлено 3 млрд рублей из резервного фонда. Автобусы будут приобретаться у ООО "Автомобильный завод "ГАЗ", ООО "Форд Соллерс Холдинг", ООО "Павловский автобусный завод", ООО "Курганский автобусный завод" и ООО "Волгабас".



Что касается входящих в Группу ГАЗ компаний из Нижегородской области, то ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" поставит регионам 504 автобуса, ООО "Павловский автобусный завод" – 676 автобусов.



Для Нижегородской области будет закуплено 11 заднеприводных автобусов вместимостью 13-20 человек и десять заднеприводных автобусов вместимостью 22-24 человека и массой более шести тонн.



Напомним, в октябре 2016 года сообщалось, что ООО "Автозавод "ГАЗ" привлекает кредит в 1 млрд 655 млн рублей для выполнения государственных контрактов на поставку 825 автомобилей скорой помощи и 1 135 школьных автобусов. Тогда же ООО "Павловский автобусный завод" привлекало кредит в 523 млн рублей на аналогичные цели. ПАЗ планировал поставить регионам 450 школьных автобусов.



Напомним также, что годом ранее Медведев подписал распоряжение о поставке школьных автобусов в регионы. Нижегородская область тогда должна была получить 43 автобуса.