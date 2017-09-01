Муниципальный долг Нижнего Новгорода увеличился на 1,6% за август 2017 года Экономика

Муниципальный долг Нижнего Новгорода увеличился на 1,6% за август 2017 года Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Муниципальный долг Нижнего Новгорода увеличился на 1,6% за август 2017 года. Данные о размере муниципального внутреннего долга областного центра опубликованы на сайте департамента финансов городской администрации 7 сентября 2017 года.

Согласно опубликованной информации, общая сумма долга за август текущего года увеличилась на 1,6% - с 7,86 до 7,99 млрд рублей. При этом объем банковских кредитов стал больше на 3% (рост с 6,2 до 6,4 млрд рублей).

Сумма бюджетных кредитов не изменилась и составила 1,59 млрд рублей.



Напомним, в августе 2017 года нижегородская администрация полностью погасила кредиторскую задолженность за 2016 год.



Напомним также, что более 1,5 лет назад - в ноябре 2015 года - Дума увеличила предельный объем муниципального долга с 70% до 80%.