Нижегородский губернатор Валерий Шанцев принял участие в акции "Читать и говорить по-русски" Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев принял участие в культурно-просветительской акции "Читать и говорить по-русски", посвященной Международному дню грамотности. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 7 сентября 2017 года.

"Завтра отмечается Международный день грамотности. Конечно, очень важно, чтобы вы - подрастающее поколение - владели "великим и могучим русским языком. В русском языке нет ничего невозможного. На русском языке можно, например, написать рассказ, все слова которого будут начинаться с одной буквы. Для грамотной речи необходимо любить литературу, много читать книги вслух и конспектировать прочитанное", - сказал губернатор.

На вопрос одного из юных читателей, какие первые книги прочитал сам губернатор, Шанцев ответил, что это были русские сказки: "Сейчас у вас намного шире выбор литературы и источников информации, чем в моем детстве. С одной стороны, это дает больше возможностей, с другой стороны, может создать и определенные проблемы, потому что необходимо уметь сортировать информацию и не тратить время на бесполезные источники", - пояснил он.

Участниками встречи стали также иностранные посетители нижегородских библиотек.