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Бизнес

Сбербанк запустил новый пакет услуг для малого бизнеса "Лёгкий старт"

07 сентября 2017 18:10  [54] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сбербанк запустил новый пакет услуг для малого бизнеса "Лёгкий старт", предназначенный, в первую очередь, для небольших компаний и начинающих бизнесменов. Об этом сообщает пресс-центр Волго-Вятского банка Сбербанка России 7 сентября 2017 года.

"Лёгкий старт" — пакет услуг без абонентской платы. Кроме того, он предполагает бесплатное открытие счёта. Осуществление переводов на счета контрагентов, открытые в Сбербанке, без каких-либо ограничений по количеству и суммам платежей, будет проводиться без взимания комиссий. Бесплатными также будут до трех внешних платежей в месяц - на счета в других банках (без учета налоговых платежей, комиссии с которых не взимаются). Эти условия не являются временными и распространяются на неограниченный по времени срок. Кроме того, клиенты, подключившие "Легкий старт", смогут в течение года бесплатно пользоваться бизнес-картой Сбербанка.

Таким образом, при открытии своего дела, клиенты банка не будут нести никаких затрат на доступ к ключевым сервисам банка для малого бизнеса.

"Мы знаем, как непросто делать первые шаги в предпринимательстве и прекрасно понимаем, что на старте бизнеса клиенты особенно чувствительны к любым статьям расходов. Понимая это, мы решили пойти на беспрецедентный шаг и впервые запускаем бесплатный пакет услуг для малого бизнеса", - прокомментировал запуск нового пакета услуг президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Банк заинтересован в развитии культуры предпринимательства в стране. Мы хотим, чтобы перед человеком, решившим начать свое дело, стояло как можно меньше барьеров, в том числе финансовых. "Легкий старт" был разработан в первую очередь с учетом потребностей начинающих предпринимателей. Мы верим, что начав свое дело с "Легким стартом", наши клиенты смогут реализовать и масштабировать свои идеи", - пояснил он.

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