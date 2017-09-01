Минкульт РФ заявил о преждевременности обсуждения включения Нижнего Новгорода в "Золотое кольцо" до конца 2017 года Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Министерство культуры РФ заявило о преждевременности обсуждения включения Нижнего Новгорода в туристический бренд "Золотое кольцо" до конца 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" заявили в минкульте РФ 7 сентября 2017 года.



Ранее сообщалось: власти Нижегородской области надеются, что к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода (2021 год), город может быть включен в туристический маршрут "Золотое кольцо России".



В пресс-службе министерства НИА "Нижний Новгород" сообщили, что в настоящее время разрабатывается комплекс критериев по включению городов в туристический бренд "Золотое кольцо России".



"Говорить о возможности включения Нижнего Новгорода (как и любого другого города) в данный маршрут можно будет лишь после того, как критерии будут окончательно утверждены. Планируется, что они будут разработаны до конца этого года. На данный момент комментарии по данному вопросу считаем преждевременными", - добавили в министерстве.



Ранее сообщалось, что регион получит из федерального бюджета 826 млн рублей на празднование 800-летия Нижнего Новгорода в 2019-2021 годах.