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Культура и отдых

Минкульт РФ заявил о преждевременности обсуждения включения Нижнего Новгорода в "Золотое кольцо" до конца 2017 года

07 сентября 2017 18:14  [79] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Министерство культуры РФ заявило о преждевременности обсуждения включения Нижнего Новгорода в туристический бренд "Золотое кольцо" до конца 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" заявили в минкульте РФ 7 сентября 2017 года.

Ранее сообщалось: власти Нижегородской области надеются, что к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода (2021 год), город может быть включен в туристический маршрут "Золотое кольцо России".

В пресс-службе министерства НИА "Нижний Новгород" сообщили, что в настоящее время разрабатывается комплекс критериев по включению городов в туристический бренд "Золотое кольцо России".

"Говорить о возможности включения Нижнего Новгорода (как и любого другого города) в данный маршрут можно будет лишь после того, как критерии будут окончательно утверждены. Планируется, что они будут разработаны до конца этого года. На данный момент комментарии по данному вопросу считаем преждевременными", - добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что регион получит из федерального бюджета 826 млн рублей на празднование 800-летия Нижнего Новгорода в 2019-2021 годах.

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