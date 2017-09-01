Заседание совета предпринимателей состоялось 7 сентября в Дзержинске Экономика

На базе бизнес-инкубатора Дзержинска 7 сентября 2017 года состоялось расширенное заседание совета предпринимателей при главе администрации города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

По словам главы администрации Дзержинска Виктора Нестерова, на территории города малый и средний бизнес, включая индивидуальных предпринимателей, насчитывает 9 тысяч 427 хозяйствующих субъектов. В этой сфере занято почти 45 тысяч горожан или 44% от общего числа занятых во всех отраслях экономики города.

В основном предприятия осуществляют свою деятельность в розничной и оптовой торговле -33%, в обрабатывающих производствах 15%, в строительстве 10%, ведут операции с недвижимым имуществом - 22%, работают в сфере транспорта - 6%.

Налоговые поступления в местный бюджет от малого и среднего бизнеса в 2016 году составили 39% от общей суммы налоговых доходов (в 2007 году они составляли 25%).

"В городе создана вся необходимая инфраструктура поддержки предпринимательства: в 2007 году открыл свои двери Центр развития предпринимательства, который по результатам 2016 года стал лучшим в области. В 2011 году начал свою работу бизнес-инкубатор", - отметил Нестеров.

Он также сообщил о том, что с 2010 года в Дзержинске реализуется программа предоставления предпринимателям микрозаймов. С 2009 года администрация ежегодно принимает участие в областном конкурсе софинансирования муниципальных программ поддержки предпринимательства, в результате чего за восемь лет дополнительно было привлечено 15 млн рублей из областного и федерального бюджетов. Это позволило выдать 120 грантов начинающим предпринимателям на общую сумму 13,8 млн рублей.

"Взаимодействие с предпринимательским сообществом - одна из основных задач администрации города, и эта работа будет вестись постоянно", - подчеркнул Нестеров.