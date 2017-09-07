Нижегородец осужден за изготовление взрывчатого устройства Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Московский районный суд признал виновным 55-летнего жителя Нижнего Новгорода в незаконном изготовлении взрывчатого устройства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 8 сентября 2017 года.

В судебном заседании установлено, что в конце 2016 года нижегородец, имеющий навыки и обладающий специальными знаниями в сфере изготовления пиротехнических изделий, незаконно приобрел составляющие взрывчатого вещества, а также специальные предметы и устройства.

"Находясь на рабочем месте в помещении цеха, злоумышленник, обладая познаниями в области химии и следуя рецептуре изготовления взрывчатых веществ, самостоятельно изготовил вещество, обладающее поражающим действием и способное причинить вред здоровью человека", - говорится в сообщении.

Согласно информации, при проверке самодельного взрывного устройства произошел взрыв, из-за чего мужчина получил телесные повреждения.

Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ) и ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконное хранение и сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств).

По решению суда ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.