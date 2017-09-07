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Общество

Евгений Лебедев поздравил учеников школы греко-римской борьбы в г. Бор Нижегородской области с юбилеем

08 сентября 2017 10:01  [17] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев поздравил учеников школы греко-римской борьбы в г. Бор Нижегородской области с 10-летием заведения. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента 8 сентября 2017 года.

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва появилась на Бору 10 лет назад и стала лидером не только в Нижегородской области, но и Приволжском федеральном округе. Сегодня здесь тренируются спортсмены известные в России и мире. Среди них - Михаил Чакрыгин, Дмитрий Люстрицкий, Александр Лобанов, Рустам Садыков.

Воспитанники школы более 20-ти раз становились победителями и призерами чемпионатов России, Европы и мира. Было подготовлено 25 мастеров спорта России, 80 кандидатов в мастера спорта.

"Мне, как коренному жителю Бора, приятно, что на родной земле есть такая замечательная школа борьбы. За десять лет своего существования она не просто заявила о себе, а получила статус специализированной школы олимпийского резерва, которая известна победами своих воспитанников не только в нашей стране, но и во всем мире", - сказал Лебедев.

"Конечно, успехи не приходят сами по себе, они всегда являются результатом большой работы. Уверен, что под руководством опытных тренеров каждый воспитанник борской школы по греко-римской борьбе станет, если не великим чемпионом, то совершенно точно – сильной личностью", - добавил председатель парламента.

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