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Происшествия

МЧС предупреждает о возможности ЧС в Нижегородской области 8 сентября 2017 года из-за тумана

08 сентября 2017 10:09  [1] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о возможности ЧС в Нижегородской области 8 сентября 2017 года из-за тумана. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Нижегородской области со ссылкой на Гидрометцентр.

"В ближайшие один – три часа 8 сентября 2017 года местами по Нижегородской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее, с сохранением в первую половину дня", - говорится в сообщении.

Согласно информации, из-за неблагоприятных погодных условий повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с нарушением в работе транспорта, дорожно-коммунальных служб.

"Из-за снижения видимости на дорогах, увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных скоплениями легкового и большегрузного транспорта, увеличением количества крупных ДТП на участках с ограниченной видимостью, крутыми поворотами, спусками и подъемами (источник – туман)", - поясняет МЧС.

Кроме того, увеличивается вероятность авиапроисшествий, возможны ограничения в функционировании аэропорта. Повышается вероятность возникновения происшествий на акваториях, в том числе с участием речного транспорта, маломерных судов.

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Теги:
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