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Происшествия

Жительница Тольятти обвиняется в вымогательстве денег у нижегородских пенсионеров

08 сентября 2017 10:22  [114] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жительница Тольятти обвиняется в вымогательстве денег у нижегородских пенсионеров. Об этом пресс-служба прокуратуры Нижнего Новгорода сообщила 8 сентября 2017 года.

Согласно информации, обвиняемая звонила на домашние телефоны пожилых людей и представлялась их родственницей. Она сообщала, что попала в ДТП где пострадал человек. Потом сообщник обвиняемой под видом сотрудника полиции требовал с пенсионеров деньги за то чтобы не привлекать "родственницу" к уголовной ответственности. Деньги он просил передать через курьера, которым был другой сообщник.

В этих действий у пожилых людей было похищено более 500 тысяч рублей.

Дело в отношении 30-летней обвиняемой было возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину). В ходе предварительного следствия с обвиняемой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Сейчас дело направлено в Советский районный суд Нижнего Новгорода.

"В отношении остальных участников преступлений расследование уголовного дела продолжается", - пояснила пресс-служба.

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