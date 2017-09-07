Альфа-Банк увеличил начисление баллов по карте Чемпионата мира FIFA 2018 Бизнес

Альфа-Банк увеличил начисление баллов по карте Чемпионата мира FIFA 2018. Об этом сообщает пресс-служба банка 8 сентября 2017 года.

"Теперь по карте Visa Чемпионата мира FIFA 2018 можно получать cash back до 5%, а по накопительному счету – до 10% годовых", - говорится в сообщении.

С 7 сентября 2017 года изменяются условия накопления баллов по карте Visa Чемпионата мира FIFA 2018 от Альфа-Банка и накопительному счету Чемпионата мира. Теперь, совершая привычные покупки по карте, клиенты будут получать cash back 3% баллами за все покупки (3 балла за каждые 100 руб.) и 5% баллами за покупки у партнеров FIFA – Adidas и McDonald’s (5 баллов за каждые 100 руб.). Кроме того, открыв накопительный счет Чемпионата мира, можно еще быстрее накопить баллы, получая до 10% годовых на остаток на счете. Предложение действует до 30 июня 2018 года.

С приближением Чемпионата мира по футболу Альфа-Банк дарит своим клиентам еще больше возможностей для накопления баллов по карте Чемпионата мира FIFA, для того, чтобы быстрее обменять их на билеты на матчи предстоящего футбольного турнира. Кроме того, накопленные баллы также можно будет обменять на спортивную атрибутику и сувенирную продукцию Чемпионата Мира FIFA 2018, либо получить наличными в соотношении 2:1 (2 балла = 1 рубль). Например, билет на открытие Чемпионата стоит 20 тысяч баллов, а плюшевый талисман Забивака всего 1,4 тысячи баллов. Баллы, накопленные по карте, также можно обменять на эксклюзивное кольцо для бесконтактной оплаты, впервые выпущенное в России Visa и Альфа-Банком специально к турнирам FIFA. Для этого необходимо накопить всего 5 тысяч баллов.

Cash back по карте Чемпионата мира FIFA 2018начисляется независимо от суммы и количества транзакций. В месяц можно получить не более 50 тысяч баллов на дебетовую и кредитную карты и 50 тысяч баллов на накопительный счет, а максимальная сумма денег, которую клиент может получить в обмен на баллы – 60 тысяч рублей в год. 10% годовых на остаток по накопительному счету Чемпионата мира начисляется баллами при условии, если сумма транзакций по дебетовой карте FIFA составляет более 15 тысяч рублей в месяц.

Карта Visa Чемпионата мира FIFA 2018 от Альфа-Банка была выпущена в апреле 2017 года для того, чтобы подарить каждому ее обладателю уникальный шанс стать причастным к главному футбольному событию планеты 2018 года, которое впервые в мировой истории пройдет в России. Карта имеет эксклюзивный дизайн с изображением Трофея Чемпионата мира FIFA и оснащена бесконтактной технологией Visa payWave, что делает процесс оплаты невероятно легким. В августе 2017 года уже появился первый обладатель билета на Чемпионат по бонусной программе. Им стал клиент Альфа-Банка из Самары, который за три месяца накопил на билет на матч -– открытие Чемпионата мира, который состоится 14 июня 2018 года в Москве в "Лужниках".

Получить карту Чемпионата мира FIFA 2018 можно в любом отделении банка, кроме того оставить заявку на открытие карты можно на сайте программы http://fifa.alfabank.ru. Здесь же в личном кабинете держатель карты Visa Чемпионата мира FIFA 2018 может отслеживать начисления на бонусный счет и текущее количество накопленных баллов, обменивать баллы на призы из каталога.