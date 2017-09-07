Депутат Госдумы Наталья Назарова вручила спортинвентарь воспитанникам школы-интерната г. Горбатов Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба депутата Натальи Назаровой

Депутат Государственной думы РФ от Нижегородской области Наталья Назарова посетила школу-интернат для глухих детей в Горбатове и передала детям спортивный инвентарь. Об том сообщила пресс-служба депутата 8 сентября 2017 года.

"Я дружу с ребятами из этой школы уже не первый год, и с удовольствием приехала поздравить их и замечательных педагогов с новым учебным годом", - сказала депутат.



Назарова ответила, что у нее вызывает большое уважение организация досуга в школе-интернате – у детей есть возможность заниматься и творчеством, и спортом. Особенно в горбатовской школе любят настольный теннис, у учеников уже есть победы на различных спортивных соревнованиях.

Поэтому в качестве подарка Назарова вручила детям приобретенный на личные средства инвентарь для занятий любимым видом спорта.

"Я желаю всем школьникам интересного учебного года, новых знаний, впечатлений, свершений. А мы, взрослые, всегда готовы вас поддержать, - подытожила она.