Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
08 сентября 2017 12:41  [72] "Нужно уравнять в правах учащихся государственных и частных образовательных учреждений", - Олег Лавричев
08 сентября 2017 12:29  [79] Нижегородская администрация планирует направить более 7 млн рублей на ремонт подземного перехода на ул. Прокофьева
08 сентября 2017 11:48  [76] Депутат Госдумы Наталья Назарова вручила спортинвентарь воспитанникам школы-интерната г. Горбатов Нижегородской области
08 сентября 2017 10:01  [107] Евгений Лебедев поздравил учеников школы греко-римской борьбы в г. Бор Нижегородской области с юбилеем
07 сентября 2017 19:04  [160] Акция "Я-РОССИЯ" по созданию летописи из фотопортретов пройдет 9 сентября в ТРК "НЕБО" в Нижнем Новгороде
07 сентября 2017 15:27  [293] "Селфи с президентом: пятеро нижегородских школьников побывали на встрече с Владимиром Путиным", — анонс НР
07 сентября 2017 14:38  [244] Депутаты Гордумы от "Справедливой России" выступили против отмены нижегородских частных маршрутов №№23, 32 и 55
07 сентября 2017 14:16  [231] Нижегородская администрация планирует выполнить проект по восстановлению стадиона КСДЮСШОР №1 в I полугодии 2018 года
07 сентября 2017 14:11  [134] Прожиточный минимум для жителей Дзержинска в августе 2017 года составил 9,2 тысячи рублей
07 сентября 2017 13:53  [202] "Состав и представительство первой городской Общественной палаты, на мой взгляд, замечательные", - Андрей Дахин
Общество

Депутат Госдумы Наталья Назарова вручила спортинвентарь воспитанникам школы-интерната г. Горбатов Нижегородской области

08 сентября 2017 11:48  [76] Общество

Фото: пресс-служба депутата Натальи Назаровой

Депутат Государственной думы РФ от Нижегородской области Наталья Назарова посетила школу-интернат для глухих детей в Горбатове и передала детям спортивный инвентарь. Об том сообщила пресс-служба депутата 8 сентября 2017 года.

"Я дружу с ребятами из этой школы уже не первый год, и с удовольствием приехала поздравить их и замечательных педагогов с новым учебным годом", - сказала депутат.

Назарова ответила, что у нее вызывает большое уважение организация досуга в школе-интернате – у детей есть возможность заниматься и творчеством, и спортом. Особенно в горбатовской школе любят настольный теннис, у учеников уже есть победы на различных спортивных соревнованиях.

Поэтому в качестве подарка Назарова вручила детям приобретенный на личные средства инвентарь для занятий любимым видом спорта.

"Я желаю всем школьникам интересного учебного года, новых знаний, впечатлений, свершений. А мы, взрослые, всегда готовы вас поддержать, - подытожила она.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Сормовские зори
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph