Нижегородское правительство направит 695 млн рублей на программу формирования комфортной городской среды в 2018/22 годах Экономика

здание правительства Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области направит 695 млн рублей на программу формирования комфортной городской среды в 2018/22 годах. Об этом сообщается в материалах на сайте правовой информации 7 сентября 2017 года.



Согласно информации, постановление об утверждении программы губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев подписал 1 сентября. Программа будет состоять из двух подпрограмм: "Формирование комфортной городской среды на территории Нижегородской области" и "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности". Общий объем финансирования программы составит 695,2 млн рублей.



За пять лет планируется задействовать в программе все районы и округа Нижегородской области, модернизировать точки уличного освещения с использованием энергосберегающих светодиодных светильников (2 275 штук), благоустроить пять муниципальных территорий общего пользования и три места массового отдыха граждан.



Работы будут проводиться на условиях муниципального софинансирования. Для получения субсидий районы и округа должны будут до 1 марта 2018 года подготовить дизайн-проекты каждой включенной в муниципальную программу дворовой территории. Минимальный перечень работ по благоустройству включает в себя ремонт проездов, освещения, установку скамеек и урн для мусора. Среди дополнительных видов работ значатся оборудование детских и спортивных площадок, площадок для сбора ТКО, площадок для выгула собак, ремонт тротуаров, озеленение, обустройство парковок, установка ограждений для газонов.



Напомним, правительство Нижегородской области рассчитывает на участие всех муниципалитетов в программе "Формирование комфортной городской среды" в 2018 году.



Напомним также, что почти 130 дворовых территорий и девять общественных пространств преобразятся в Нижегородской области до конца 2017 года в рамках программы "Формирование комфортной городской среды ".



В 2017 году в этой федеральной программе участвуют 11 муниципалитетов, общая сумма средств на благоустройство превысит миллиард рублей. Она пойдет на улучшение состояния дворовых территорий, общественных мест, а также парковых зон.