Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Экономика
08 сентября 2017 13:54  [64] Продажи автомобилей LCV "ГАЗ" выросли на треть в августе 2017 года
08 сентября 2017 13:28  [75] Нижегородское правительство направит 695 млн рублей на программу формирования комфортной городской среды в 2018/22 годах
08 сентября 2017 11:18  [234] Почти 100 млрд рублей в 2017 году получат регионы РФ для подъема размера пенсий до прожиточного минимума
07 сентября 2017 19:16  [212] Нижегородская администрация планирует установку 350 "умных" остановок к маю 2018 года
07 сентября 2017 19:11  [141] Заседание совета предпринимателей состоялось 7 сентября в Дзержинске
07 сентября 2017 18:54  [166] Нижегородская администрация планирует осенью 2017 года объявить конкурс на заключение концессии по капремонту вагонов метро
07 сентября 2017 18:39  [214] Группа "Акрон" вложит порядка 1 млрд рублей в строительство зернового комплекса в г. Лукоянове Нижегородской области
07 сентября 2017 16:57  [128] Муниципальный долг Нижнего Новгорода увеличился на 1,6% за август 2017 года
07 сентября 2017 16:10  [133] Нижегородская область получит от минпромторга РФ 25 автомобилей скорой помощи в 2017 году
07 сентября 2017 15:54  [178] Правительство РФ закупит для Нижегородской области 21 школьный автобус в 2017 году
Экономика

Нижегородское правительство направит 695 млн рублей на программу формирования комфортной городской среды в 2018/22 годах

08 сентября 2017 13:28  [75] Экономика
здание правительства Нижегородской области

здание правительства Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области направит 695 млн рублей на программу формирования комфортной городской среды в 2018/22 годах. Об этом сообщается в материалах на сайте правовой информации 7 сентября 2017 года.

Согласно информации, постановление об утверждении программы губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев подписал 1 сентября. Программа будет состоять из двух подпрограмм: "Формирование комфортной городской среды на территории Нижегородской области" и "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности". Общий объем финансирования программы составит 695,2 млн рублей.

За пять лет планируется задействовать в программе все районы и округа Нижегородской области, модернизировать точки уличного освещения с использованием энергосберегающих светодиодных светильников (2 275 штук), благоустроить пять муниципальных территорий общего пользования и три места массового отдыха граждан.

Работы будут проводиться на условиях муниципального софинансирования. Для получения субсидий районы и округа должны будут до 1 марта 2018 года подготовить дизайн-проекты каждой включенной в муниципальную программу дворовой территории. Минимальный перечень работ по благоустройству включает в себя ремонт проездов, освещения, установку скамеек и урн для мусора. Среди дополнительных видов работ значатся оборудование детских и спортивных площадок, площадок для сбора ТКО, площадок для выгула собак, ремонт тротуаров, озеленение, обустройство парковок, установка ограждений для газонов.

Напомним, правительство Нижегородской области рассчитывает на участие всех муниципалитетов в программе "Формирование комфортной городской среды" в 2018 году.

Напомним также, что почти 130 дворовых территорий и девять общественных пространств преобразятся в Нижегородской области до конца 2017 года в рамках программы "Формирование комфортной городской среды ".

В 2017 году в этой федеральной программе участвуют 11 муниципалитетов, общая сумма средств на благоустройство превысит миллиард рублей. Она пойдет на улучшение состояния дворовых территорий, общественных мест, а также парковых зон.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph