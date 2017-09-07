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Экономика

Продажи автомобилей LCV "ГАЗ" выросли на треть в августе 2017 года

08 сентября 2017 13:54  [64] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) "ГАЗ" выросли на треть в августе 2017 года по сравнению с показателем за август 2016 года. Об этом сообщается в материалах комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) 8 сентября 2017 года.

Согласно информации, в августе было продано 4 988 LCV марки "ГАЗ", тогда как за тот же период 2016 года – 3 768 автомобилей (рост на 32%). В январе-августе продажи в этом сегменте выросли на 7%: с 32 633 автомобилей в 2016 году до 34 831 в 2017 году.

В целом по России автомобильный рынок в августе вырос на 16,7%, или на 18 961 автомобиль по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, и составил 132 742 транспортных средства. Таким образом, более 3,7% автомобильного рынка в августе пришлось на LCV марки "ГАЗ".

Напомним, в 2016 году продажи LCV "ГАЗ" выросли на 9% по сравнению с 2015 годом. За прошлый год продано 55 803 LCV марки "ГАЗ".

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