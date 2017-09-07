Нижегородская компания "Металлоптторг" отметила 81-летие Бизнес

Фото: "Союз Маринс Групп"

Нижегородская компания "Металлоптторг", которая входит в состав "Союз Маринс Групп" отметила 81-летие. Об этом сообщает пресс-служба "Союз Маринс Групп" 8 сентября 2017 года.

"Хочу поздравить всех сотрудников и партнеров компании "Металлоптторг" с праздником. Стоит отметить, что благодаря профессионалам своего дела, которые работают с нами на протяжении многих лет, уже 81 год "Металлоптторг" успешно развивается, совершенствуется, а количество партнеров с каждым годом только растет", - сказал генеральный директор компании "Металлоптторг" Александр Уваров.

Согласно информации, история развития компании началась со строительства металлобазы на улице Вязниковской в г. Горьком в 1936 году. В то время предприятие снабжало металлом предприятия Горьковской области, Чувашской АССР, Татарской АССР, Марийской АССР. Во время Великой Отечественной войны "Металлоптторг" стал поставщиком черного металла предприятиям, выпускающим военную технику и боеприпасы. Компания сыграла ведущую роль и в послевоенные годы, поставляя металл для восстановления промышленности и строительства предприятий Приволжского федерального округа.

В 1972 году в эксплуатацию была введена вторая металлобаза в Сормово. Впервые в стране на металлобазе были созданы и прошли успешную пробу передвижные стеллажи и пантограф, что являлось предметом интереса ученых-рационализаторов, технологов и студентов технических вузов Поволжья. На протяжении многих лет компания "Металлоптторг" занимала лидирующие места на всероссийских выставках, являясь лидером в сфере металлоторговли.

Многолетний накопленный опыт и полностью оборудованные площади для хранения и перемещения металла позволили компании "Металлоптторг" в 2012 году успешно освоить сферу арендного бизнеса. Так в состав компании вошли три универсальных складских комплекса общей площадью более две тысячи кв. м.

Компания "Металлоптторг" сегодня имеет логистические центры с наличием производственных площадей, мощного грузоподъемного оборудования, удобных подъездных путей для еврофур и автомобилей, а также собственной железнодорожной ветки, которая способствует удобной подаче и уборке вагонов и облегчает погрузо-разгрузочные работы партнеров компании. На сегодняшний день компания "Металлоптторг" занимает лидирующие позиции среди складских комплексов в Приволжском Федеральном округе, имея самые большие объемы складских площадей.

"Среди партнеров компании крупнейшие предприятия России различных сфер деятельности. Ориентируясь на принципы взаимовыгодного сотрудничества и индивидуальный подход, сотрудники "Металлоптторга" уже более 80 лет способствуют успешному развитию и расширению бизнеса своих партнеров, работающих в различных отраслях промышленности страны", - говорится в сообщении.