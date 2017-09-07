Передвижная фотовыставка "Особенные дети" открылась в нижегородском ГЦСИ 8 сентября

Михаил Кузнецов принимает участие в мастер-классе по аппликации
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Передвижная фотовыставка "Особенные дети" открылась в Государственном центре современного искусства (ГЦСИ) "Арсенал" 8 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Думы Нижнего Новгорода.
В торжественной церемонии открытия выставки принял участие заместитель главы города Михаил Кузнецов.
"В проекте приняли участие лучшие профессиональные фотографы города, а героями их работ стали подопечные благотворительного фонда "Нижегородский". На выставке представлены портреты 13 детей, страдающих от диагноза "детский церебральный паралич". Задача проекта - показать, кто же такие дети с ДЦП и почему им важно помогать. Ведь дети, с которыми занимаются специалисты, достигают колоссальных результатов", - говорится в пресс-релизе.
"Это необычная, очень красивая и очень теплая выставка. На этих фотографиях особенные дети наполнены радостью, на них они мечтают и знакомятся с окружающим миром. Все детишки и их родители с радостью приняли участие в проекте. Это позволит не только еще раз показать обществу таких вот особенных детей, но и рассказать о том, что у них тоже есть свои мечты и радости. Огромная благодарность тем, кто принял участие в проекте", - отметил Михаил Кузнецов.
Заместитель главы города вручил благодарственные письма всем участникам проекта: фотографу Дмитрию Гуричеву и дизайнеру Алене Акифьевой. Сразу после торжественной части для всех участников проекта и гостей праздника был организован мастер-класс по аппликации.
Как сообщает пресс-служба Гордумы, что выставка будет работать в течение года в крупных торговых и бизнес центрах города.
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