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Происшествия

Директор общежития осужден за растрату 1,5 млн рублей в Сарове Нижегородской области

08 сентября 2017 15:03  [82] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд признал виновным директора муниципального общежития в г. Саров Нижегородской области в растрате 1,5 млн рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 8 сентября 2017 года.

Согласно информации, директор с 2010 по 2014 годы распоряжался переводить средства муниципального предприятия на счет территориальной профсоюзной организации Сарова. В дальнейшем эти средства направлялись на проведение развлекательно-увеселительных мероприятий.

Эти деньги направлялись на оплату групповых теплоходных туров, в которых участвовал сам подсудимый, его супруга, сотрудники предприятия, члены их семей, а также лица, не являющиеся сотрудниками предприятия. Кроме того, деньги шли на оплату санаторно-курортных путевок и на проведение культурно-массовых мероприятий.

Также, в 2014 году, когда финансово-экономическое положение предприятия за 2013 год характеризовалось, как рисковое, подсудимый организовал корпоративную поездку в спортклуб.

Еще часть денег пошла на оплату газетных публикации о крещенских купаниях и о проведении праздника на хоккейной коробке.

По информации пресс-службы, в судебном заседании подсудимый свою вину не признал в полном объеме. С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть с половиной лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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Теги:
Саров Суд
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