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Культура и отдых

Выставка произведений русских художников XX века "Окна в Россию. Шедевры семи поколений" открылась в НГХМ

08 сентября 2017 15:24  [78] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Выставка произведений русских художников XX века "Окна в Россию. Шедевры семи поколений" открылась в Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ). Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на пресс-конференции по случаю открытия выставки 7 сентября 2017 года.

Выставка начинает работу 8 сентября. Она является частью проекта "Окна в Россию. Шедевры семи поколений", приуроченного к 70-летию компании "Ингосстрах" и организованного совместно с Государственной Третьяковской галереей и Институтом русского реалистического искусства (ИРРИ). До конца года выставки проекта будут представлены в Екатеринбурге, Красноярске, Владивостоке, Санкт-Петербурге и Москве. При этом, как рассказал генеральный директор компании "Ингосстрах" Михаил Волков, в каждом городе проект имеет свои индивидуальные особенности и характер исполнения. Что касается Нижнего Новгорода, то в НГХМ представлено порядка 50 произведений из собраний Третьяковской галереи и ИРРИ.

«На выставке представлены классические работы русских художников XX века. Мне очень приятно, что среди привезенных в Нижний Новгород картин есть и работы, которые созданы нижегородскими художниками. Мы надеемся, что жители Нижнего Новгорода по достоинству оценят выставку и получат удовольствие от ее посещения», - отметил Михаил Волков.

Хранитель Государственной Третьяковской галереи Ольга Полянская рассказала, что на выставке в НГХМ представлены картины крупнейших мастеров XX века из собрания Третьяковской галереи. Это картины Александра Дейнеки, Юрия Пименова, Дмитрия Жилинского, Татьяны Яблонской, Александра Лабаса.

"Одной из самых ярких картин выставки является "Утро" Татьяны Яблонской. В целом, экспозиция получилась очень гармоничной и цельной. Мы предложили для проекта произведения разного времени. Но объединяющим фактором является тема "Окна в Россию". Это производное от "окна в мир", являющееся метафорой реалистической картины, в основе которой лежит открытие мира и человека. Для современных художников это способ видеть, чувствовать и понимать постоянно меняющийся мир в его связи с человеком", - подчеркнула Ольга Полянская.

Арт-директор ИРРИ Надежда Степанова добавила, что кроме самой экспозиции, программа выставки включает в себя лекции искусствоведов и мастер-классы.

«Институт русского реалистического искусства специально для Нижнего Новгорода предоставил из своих фондов две любопытные работы. Одна из них – это "Дежурная Надя" художника Вячеслава Жемерикина, который родился в Нижнем Новгороде. Также у нас представлена работа "Портрет артистки балета Усовой" художника Евгения Фролова. В свое время его называли "нижегородским голландцем"», - отметила Надежда Степанова.

«Принимать такой проект на площадке НГХМ – это большая удача и ответственность. ИРРИ и Государственная Третьяковская галерея являются важными партнерами нашего музея. У нас есть множество совместных планов на будущее», - добавил директор НГХМ Роман Жукарин.

Выставка "Окна в Россию. Шедевры семи поколений" будет открыта для посетителей до 15 октября. Вход свободный. Для посещения лекций и мастер-классов требуется предварительная регистрация на сайте 70.ingos.ru.

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